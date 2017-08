PARQUE INFANTIL 1º DE MAIO PARA TODOS

Criar condições para que as crianças famalicenses com mobilidade reduzida possam desfrutar alegremente dos parques infantis públicos através de equipamentos adaptados é o principal objetivo das obras de requalificação do espaço infantil situado no Parque 1.º de Maio, na cidade de Famalicão.

A Câmara Municipal vai iniciar em breve um conjunto de intervenções, que irão implicar a substituição do pavimento, reabilitação do equipamento existente e colocação de novos divertimentos.

Neste âmbito, serão colocados um combinado de madeira e um baloiço adaptados a crianças com mobilidade condicionada. Será ainda colocada uma cabana e balancés de mola.

Esta obra representa o início de nova era para os parques infantis de Famalicão. Estamos cada vez mais empenhados em criar uma sociedade inclusiva com espaços adaptados para que todas as crianças possam brincar e divertir-se em segurança.

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão – Paulo Cunha

A empreitada foi adjudicada à empresa Bricantel – Comércio de Material Elétrico de Bragança, Lda, por cerca de 70 mil euros. O arranque da obra será durante o mês de agosto e terá uma duração de 30 dias.