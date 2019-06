Parque do Juncal serve mais do que o desporto

A Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Cabeçudos inaugurou, no sábado, as obras de remodelação do Parque Desportivo do Juncal, utilizado pelo Cajada, que participa com uma equipa sénior no Campeonato Concelhio da AFSA. O recinto beneficiou de relvado sintético e de vedação, além de outros melhoramentos. A intervenção contou com um apoio municipal de 7 mil euros.

A presidente do Cajada, Filipa Ribeiro, mostrou-se satisfeita com as intervenções e lembrou que «as melhorias são significativas, porque até há cinco anos, éramos obrigados a alugar um campo para participar concelhio». A dirigente confessou que «foi uma luta de vários anos para termos esta infraestrutura, que só foi possível com a ajuda da Junta de Freguesia, Câmara Municipal, empresas e de várias pessoas».

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, assumiu que com «esta intervenção, foram criadas condições para que este espaço seja simultaneamente um local de lazer, com parque de merendas, diversões e recreio, mas também uma excelente infraestrutura desportiva».