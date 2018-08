Parque de campismo e lazer de Gondifelos será equipamento âncora à nova ecovia até à Póvoa

O parque de campismo e lazer de Gondifelos será no futuro um equipamento âncora para a nova ecovia que vai ligar Vila Nova de Famalicão à Póvoa de Varzim. “O futuro augura algo de muito bom para este parque, que tem um enorme potencial, e que será um equipamento âncora para que a ecovia de ligação à Póvoa de Varzim tenha a dimensão que desejamos.” A ideia foi deixada na terça-feira, pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, durante a inauguração de um novo palco abrigado no Parque de Campismo e Lazer de Gondifelos.

A obra que se distingue pelas excelentes condições para a realização de espetáculos foi uma das diversas intervenções visitadas por Paulo Cunha nas freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz.

Acompanhado pelo presidente da União das Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, Manuel Novais, o presidente da Câmara Municipal inaugurou um conjunto de pequenas obras e equipamentos importantes para o desenvolvimento das comunidades e com impactos diretos na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

A jornada iniciou na sede da Junta de Outiz, onde foi assinalada a reabilitação do edifício.“Para além da pintura, foram realizadas outras beneficiações, que melhoram as condições de conforto e de aparência do edifício”, como adiantou o presidente da União das Freguesias, Manuel Novais. Seguiu-se a apresentação da nova zona de lazer na envolvente à Ponte de S. Veríssimo, em Cavalões, onde foi criado “um espaço para piqueniques com mesas e com a limpeza e nivelamento do terreno”. Foi ainda inaugurado o palco coberto no parque de Campismo e Lazer de Gondifelos que, para além “acolher espetáculos permitirá ainda servir de abrigo aos campistas em caso de necessidade” e um armazém/oficina multiusos, que servirá para a promoção de diversas atividades e iniciativas.

Paulo Cunha demonstrou “muito agrado” pela forma como todas as intervenções decorreram e elogiou a dinâmica e o espirito de iniciativa da equipa da junta de freguesia que soube “dar prioridade ao que já existe. Aconteceu na junta de freguesia de Outiz, aconteceu na zona de lazer junto à Ponte de S. Veríssimo. Foi um impulso enorme, saber valorizar e aproveitar o que já existe preservando e valorizando”.

Também Manuel Novais explicou que o objetivo destas obras foi “aproveitar as estruturas existentes dando-lhe uma nova cara e uma nova vida”.

Para o futuro o autarca pretende prosseguir com a “reabilitação do parque de campismo, dando-lhe uma nova dinâmica e tornando o parque auto-sutentável que poderá passar pela criação de um bar”. Paulo Cunha gostou a ideia e afirmou que “o parque de lazer tem um enorme potencial pois servirá de ligação e apoio à nova ecovia”.