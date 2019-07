Parque da Devesa volta a ser palco da apresentação do FC Famalicão

Na noite desta quinta-feira, a partir das 21 horas, o anfiteatro do Parque da Devesa é palco da apresentação do plantel e novos equipamentos do FC Famalicão. Já o jogo de apresentação decorre ao final da tarde de sábado, a partir das 19h30, no Estádio Municipal, tendo com convidado o vizinho Rio Ave.

Os sócios com quota regularizada (mês 7) e os detentores de lugares anuais têm entrada gratuita, ao passo que os ingressos para o público têm um custo de cinco euros.

O jogo de estreia na Liga NOS está marcado para o dia 10 de agosto, às 16h30, nos Açores, ante o Santa Clara.