Parque da Devesa tem Mel

A terceira edição do Mel, o Piquenique das Artes, decorre no Parque da Devesa nos dias 1, 2 e 3 de agosto. Esta edição acontece, essencialmente, à noite, com as atividades a iniciarem a partir das 18 horas, prolongando-se até à 1h00 da madrugada. A entrada é livre para todas as iniciativas.

“A Viagem” dá o mote a este festival multicultural de consciência social, ambiental e ecológica, sendo que a programação contempla concertos, teatro, música, práticas multimédia, performances, oficinas, conferências e áreas lúdicas.

Destinando-se principalmente às famílias, o Mel abre a programação diária com o serviço educativo, seguem-se os espetáculos de música, teatro e dança. E a noite termina já de madrugada com os ciclos de artes visuais.

No que diz respeito aos concertos destaque para os irlandeses Hot Air Baloon, que atuam no dia 2, pelas 22h30, assim como Meszecsinka, da Hungria, que sobe ao palco pelas 23h45. Antes, no dia 1, referência para música nacional com Antropoceno, Crivo e Comvinha Tradicional.

No dia 3, a noite é animada pelas bandas Can Cun, de Portugal, e King Salami & the Cumberland three, do Reino Unido.

O teatro entra em cena com a Fértil Cultural e a peça “Os grandes não têm grandes ideias”, na sexta-feira, dia 2, e a companhia Teatro de Montemuro e a peça Fanzine, no sábado, dia 3.

Entre os convidados dos ciclos de artes visuais, destaque para os famalicenses Paulo Brandão, da direção artística do Theatro Circo, e para o artista plástico Alexandre A. R. Costa.

O palco de todas as iniciativas é o Parque da Devesa.