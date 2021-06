O recinto do Anima-te, no Parque da Devesa, em Famalicão, vai receber o “Laurus Nobilis Hangover”.

O evento, uma adaptação do festival do Louro, vai contar com dois nomes por dias. No primeiro dia, 31 de julho, atuam DOWNFALL OF MAKIND e GODIVA; já no segundo, 1 de agosto, LHABYA e VELLA.

Cada dia conta com uma limitação de cerca de 900 pessoas na assistência, os ingressos (gratuitos), vão poder ser levantados duas horas antes do primeiro concerto, cerca das 17h00.

Veja o cartaz