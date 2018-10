Parque da Devesa nas preferências dos famalicenses

Terminou a terceira edição do Festival Famalicão Visão’25 e o balanço é muito positivo. Mais de dois mil famalicenses participaram nesta iniciativa que terminou na passada semana. Durante mais de um mês, entre 16 de setembro e 27 de outubro, dois milhares de famalicenses contribuíram com as suas ideias e reflexões para uma “Comunidade de Futuro”, participando nas 25 ações promovidas, que envolveram cerca de 60 instituições parceiras e 20 serviços do município.

Uma das marcas mais visíveis do Famalicão Visão’25 é o Sofá Amarelo que regressou aos Paços do Concelho depois de ter recebido o contributo de cerca de um milhar de pessoas que responderam ao desafio “O que gosta mais de Famalicão?”. E a maioria de famalicenses respondeu “Parque da Devesa e Espaços Verdes”.

Ao longo das seis semanas do Visão’25 o Sofá visitou cerca de 30 espaços públicos dando a palavra às pessoas.

Para Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, com esta auscultação informal «ficamos a perceber melhor aquilo mais agrada aos famalicenses, o que lhes enche o peito de orgulho, e isso é muito importante porque conseguirmos apelar à consciência cívica e estimular a cidadania e o sentido de pertença a uma comunidade».

O Festival Famalicão Visão’25 é uma iniciativa enquadrada no desenvolvimento do Plano Estratégico para Famalicão e realiza-se de dois em dois anos. A próxima edição é em 2020.