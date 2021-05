Parque da Devesa com capacidade para 880 pessoas para os espetáculos de Zé Amaro e Miguel Araújo

Zé Amaro e Miguel Araújo atuam nas Festas Antoninas de Famalicão que estão de regresso depois de, no último ano, não se terem realizado devido à pandemia de Covid-19.

O Parque da Devesa vai ser um dos espaços principais da festa, onde irão decorrer os espetáculos musicais.

O recinto vai ser adaptado para poder oferecer total segurança e conforto aos famalicenses. Por isso, o espaço em torno do palco, incluindo a área do público, vai ser vedado e os acessos controlados.

Sabe-se agora que o recinto que vai ser criado para os concertos terá uma capacidade total de 880 pessoas.

Miguel Araújo, no dia 4 de junho, e Zé Amaro, no dia 11, são os principais cabeças de cartaz de um programa que vai também contar com a música dos Cotovia Arisca e da Banda Myllenium, no dia 5, dos Pedra D’Agua e da Banda de Música de Riba D’Ave, no dia 6 de junho, do folclore famalicense e da Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense, no dia 10, com a voz de Maria do Sameiro e da Banda Fammashow, no dia 12, e a terminar, no dia 13, com os concertos dos Folc D’Ave e da Banda de Música de Famalicão.