Paróquia de Novais emociona-se com despedida do pároco

No passado domingo, dia 30 de Setembro a Paróquia de S. Simão de Novais despediu-se do Pároco Padre Joaquim Mesquita que, com as recentes alterações levadas a cabo pela Diocese de Braga substituiu o Pároco local.

Foi numa cerimónia simples e repleta de emoções, onde a igreja Paroquial não foi suficiente para acolher a Comunidade que não quis faltar a este momento na história da Paróquia.

Foram vários os movimentos e Instituições que em forma de agradecimento pelo serviço prestado pelo Padre Joaquim Mesquita não deixaram de marcar presença para desejar as maiores felicidades nesta nova missão que tem pela frente.

Também a junta de freguesia local marcou presença que com algumas palavras resumiu o momento como “um misto de emoções”, tristeza pela sua partida mas, ao mesmo tempo a felicidade de ter tido oportunidade de ter conhecido e convivido com tamanha grandeza humana do Pároco.

Também a Assembleia de freguesia entregou, pelas mãos do seu presidente um voto de Louvor, aprovado por unanimidade, demostrando também que era acarinhado e de reconhecido valor o serviço prestado a toda a Comunidade de S.Simao de Novais.

Próximo domingo, dia 7 de Outubro, será realizada pelas 15:30h a cerimónia de tomada de posse do novo Pároco de S.Simao de Novais, o Padre João Manuel Antunes, a quem daremos as boas vindas e que também ele seja muito feliz na nossa Comunidade.