Parlamento aprova fim do Cartão do Adepto

O Parlamento votou, na tarde desta quarta-feira, a favor da revogação do Cartão do Adepto, uma proposta submetida pela Iniciativa Liberal.

Não houve votos contra o projeto de lei que passou com a abstenção tanto do PSD como do PS. No entanto, oito deputados do PS votaram a favor assim como as restantes bancadas.

O Cartão do Adepto, criado pelo governo para controlar o acesso a zonas especiais dos estádios, normalmente reservadas às claques, foi amplamente criticado e poucas foram as claques que aderiram a este cartão, sendo comum os estádios terem zonas vazias – e que não podem ser ocupadas –, devido à falta de adesão a este cartão.