Um incêndio está a consumir desde as 12:50 as instalações da empresa de plásticos Doureca, em Formariz, Paredes de Coura (Viana do Castelo), disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à Lusa.

Para o local foram acionadas diversas corporações de bombeiros da região do minho. Do concelho de Vila Nova de Famalicão há pelo menos a presença de seis elementos e uma viatura dos B.V.Famalicenses no teatro de operações.

Não há registo, para já, de quaisquer feridos.