“Para Famalicão, o surgimento desta Clínica é um salto qualitativo”, afirma o presidente da Câmara após visita à DENTAL•NORTE

No passado dia 2 de setembro, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, tomou a iniciativa de visitar a Clínica Dentária DENTAL•NORTE, da Dra. Rita Mesquita, com instalações na Avenida do Brasil.

Acompanhado por Mário Passos, Paulo Cunha conheceu as instalações e a sua equipa. «Para Famalicão, o surgimento desta clínica é, claramente, um salto qualitativo no que à saúde oral diz respeito, e não só. Espero que seja um contributo para que os famalicenses sejam cada vez mais saudáveis», referiu o autarca.

O reconhecimento deste projeto deve ser atribuído a Rita Mesquita, especialista em saúde oral e fundadora da Clínica Dentária. «Tem corrido tudo muito bem. As pessoas vêm, ficam satisfeitas e passam a palavra. É a melhor publicidade», comentou a Dra. Rita Mesquita, sobre o desempenho da clínica até agora.

A DENTAL•NORTE abriu em janeiro deste ano e conta manter o crescimento que tem marcado o início deste ano, ao receber pacientes de Famalicão e zonas circundantes, com a máxima de que “o seu sorriso é especial”