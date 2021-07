Um problema no fornecimento de eletricidade na Europa está a atingir vários países, entre os quais Portugal, avança a E-Redes.

Esta situação aconteceu numa altura em que, em Vila Nova de Famalicão, um cabo de média tensão terá caído de um posto, razão pela qual várias freguesias ficaram sem luz.

O problema na rede elétrica europeia poderá explicar as falhas que se registaram no restante território português, no centro e sul do país.