Par dinamarquês volta a vencer Campeonato do Mundo 10 Danças e despede-se das competições

O par dinamarquês Bjorn Bitsch e Ashli Williamson foi, mais uma vez, o vencedor do Campeonato do Mundo 10 Danças. que teve a sua grande final em Vila Nova de Famalicão, no decorrer da 6ª edição do Famalicão Dança.

A dupla conseguiu chegar ao primeiro lugar do pódio com 11 e 22 pontos de vantagem em relação ao segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Esta vitória teve um significado especial para Bjorn e Ashli, uma vez que marca a despedida deste par das competições profissionais.

Os famalicenses Sérgio Costa e Rita Almeida estiveram muito perto de ir à final do Campeonato do Mundo 10 Danças, alcançando o 7º lugar.