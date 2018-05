Papa Léguas de Famalicão Campeões Regionais de Infantis

Depois de no fim de semana passado, a Equipa de Atletismo Papa Léguas de Famalicão, se ter sagrado Campeã Regional de Atletismo no escalão de Iniciados Masculinos e Femininos, este fim de semana acrescentou o Título de Campeã Regional de Infantis Masculinos e Femininos, esta competição realizou-se na Pista de Atletismo do Estádio 1º de Maio, em Braga.

Individualmente os atletas alcançaram 27 Pódios: Tomás Azevedo 1º no Salto em Altura, Lançamento do Peso e 60 Metros Barreiras; Francisco Mendes 1º no Lançamento do Martelo e Disco e 2º no Lançamento do Peso; Camila Oliveira 1ª nos 60 Metros Barreiras e Salto em Altura; Hélder Faria 1º no Quadruplo Salto e 2º no Lançamento do Dardo; Duarte Pinto 2º no Salto em Comprimento e Quadruplo Salto e 3º nos 60 Metros; José Ribeiro 1º nos 60 Metros, 3º no Salto em Comprimento e Quadruplo Salto; Leonor Barros 1ª no Lançamento do Martelo, 2ª no Lançamento do Peso e Disco; Diogo Enes 2º no Salto em Altura e Lançamento do Dardo; Diana Araújo 2ª nos 60 Metros Barreiras e 3ª no Quadruplo Salto; Rafaela Queiroz 3ª no Lançamento do Dardo; Daniel Pereira 2º no Lançamento do Martelo; 2º Lugar para as estafetas Masculinas e Femininas de 4 x 60 Metros. Contribuíram ainda para o resultado Coletivo Afonso Dias, Inês Fonseca, Daniel Araújo, Salvador Costa, Gonçalo Ribeiro, Francisco Veloso, Luís Machado, Luís Martins e Dinis Araújo.

Destaque ainda para os 6 Pódios dos Atletas Iniciados no Campeonato Regional de Juvenis: Guilherme Enes 3º no Salto em Altura e Salto em Comprimento e 2º no Lançamento do Peso; Ana Araújo 3ª no Lançamento do Peso e Disco e Inês Dantas 3ª no Salto em Altura.