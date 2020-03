Pão artesanal da Arisca entregue em take-away e ao domicílio

A Arisca encerrou temporariamente o seu espaço físico mas disponibiliza o serviço de take-away e entregas ao domicílio para que o pão artesanal, com matéria-prima de qualidade, não falte à sua mesa.

Para take-away deve passar na pastelaria Famidoce, que fica situada na Rua Adriano Pinto Bastos, n.º 149. A entrega ao domicílio, com valor mínimo de 10 euros, com encomendas através do número 252 311 688.

A empresa faz as entregas das 8h00 às 18h00, disponíveis para as localidades de Famalicão, Calendário, Antas, Brufe, Gavião, Mouquim, Louro, Outiz (outras áreas, sujeitas a confirmação).

Há disponíveis: pão arisca, pão de cereais e pão alentejano, todos com +/- 900gr. Ainda croissants, lanches, bicos de pato, bolas de berlim, doce húngaro. Todos os dias há uma especialidade de pão diferente, que pode ser consultada nas redes sociais da Arisca. Ao sábado é dia de bola de carne à antiga.

Esta medida de encerrar o espaço físico deve-se a uma atitude consciente e preventiva face a esta pandemia, mas os padeiros da Arisca continuam disponíveis, cumprindo todas as regras de higiene indicadas pela Direção Geral da Saúde.

O pão da Arisca tem o sabor a antigamente, feito com as mãos, com a alma e com o coração.