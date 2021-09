PAN recomenda ao Governo a criação de uma Ecovia do Ave

O Grupo Parlamentar do PAN apresentou um projeto de resolução com vista à criação de uma Ecovia do Ave, ou seja, uma via pedestre e ciclável que ligue a nascente até à foz do rio.

Paralelamente, o projeto prevê a criação de uma comissão permanente que envolva os municípios abrangidos pelo Rio Ave e seus afluentes, mas também especialistas, associações, movimentos ambientalistas e sociedade civil, de forma a atualizar objetivos e monitorizar o trabalho conjunto a ser desenvolvido para a despoluição e revitalização da Bacia Hidrográfica do Ave.

Segundo a justificação da líder parlamentar do PAN, Bebiana Cunha, «este projeto vem dar resposta aos anseios dos vários movimentos associativos, que têm sido fundamentais nesta matéria e que têm alertado para a necessidade de uma maior aproximação das pessoas ao rio, o que naturalmente acompanhamos. Sem dúvida que será através deste contacto próximo com a natureza que se promoverá uma sensibilização para a proteção do meio ambiente, aliado ao incentivo à prática de exercício físico, sendo assim de enorme relevância para a saúde e bem-estar das populações».

Além da vertente ambiental desta ecovia, que além do já referido pode promover uma eficaz monitorização do rio Ave, detetando precocemente e até prevenindo eventuais focos de poluição, o PAN antevê outras vantagens neste projeto. Assim, acredita que estes projetos combatem a desertificação das zonas interiores e rurais, com o potencial de atratividade que lhe estaria associada.