PAN pede esclarecimentos ao Ministério da Agricultura sobre pecuária em Fradelos

O PAN Pessoas-Animais-Natureza pediu esclarecimentos ao Ministério da Agricultura sobre uma exploração pecuária em Fradelos que, segundo queixas dos moradores, provoca maus odores.

«Queremos perceber em que condições, e se dentro da legalidade, está a funcionar esta exploração pecuária e se, como consta, a tutela aprovou o aumento da capacidade de produção da mesma, não obstante as várias queixas e denúncias», refere Sandra Pimenta, porta-voz da Concelhia do PAN Famalicão.

Ainda segundo a representante concelhia do PAN, «importa, igualmente, saber para além das questões relacionadas com a questão dos maus cheiros, se foi efetuada alguma ação de fiscalização respeitante ao bem-estar dos animais alojados na referida exploração pecuária», acrescenta Sandra Pimenta.

A concelhia do PAN dá conta da existência de queixas junto da IGAMAOT (Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território), Agência Portuguesa do Ambiente, da DRAP-N, da CCDR Norte, do SEPNA, da USP/delegado saúde pública e do presidente Câmara Municipal Vila Nova de Famalicão e respetivo vereador com o pelouro do Ambiente.