PAN Famalicão congratula Câmara Municipal por banir copos de plástico no Carnaval

No passado domingo, dia 26 de janeiro de 2020, a Câmara Municipal de Famalicão recebeu o elogio da Comissão Política Concelhia do PAN – Pessoas – Animais – Natureza, pelo acolhimento de uma das propostas apresentadas no Manifesto – Famalicão. A Câmara Municipal vai banir os copos de plástico descartáveis do Carnaval substituindo-os por copos reutilizáveis.

A 5 de junho de 2019, em reunião com o Presidente da Câmara Municipal, o PAN Famalicão, apresentou um manifesto, e é com satisfação que constata o acolhimento de um dos pontos da medida que sugeria a antecipação do fim do uso de certos plásticos, visando assim uma diminuição da pegada ecológica.

Para além desta medida ecológica no Carnaval de Vila Nova de Famalicão, o protesto sugeria também a distribuição pelo comércio local de sacos de pano, rede ou outros sustentáveis, e que todos os organismos públicos, locais, banissem o uso de garrafas de plástico. Outra das medidas apresentadas, era o fim do uso de herbicidas/pesticidas em espaços públicos para controlo de ervas daninhas.

Sandra Pimenta, porta voz da Concelhia do PAN acredita que “Apesar da medida não ter sido acolhida na totalidade, consideramos que existe abertura para a discussão, atendendo à inclusão nas Grandes Opções do Plano de Orçamento para 2020”. Uma das medidas que o partido tem um conselho mais ecológico e sustentável é a realização de ações de sensibilização junto das Freguesias sobre o uso de fitofármacos e a toxicidade.