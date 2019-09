O governo decretou esta quinta-feira a situação de alerta em Portugal continental para esta sexta e sábado.

Esta decisão deve-se ao “agravamento do risco de incêndio” decorrente da onda de calor que promete fazer-se sentir nos próximos dois dias.

De acordo com as previsões mais recentes, o calor vai trazer um aumento da intensidade do vento, situação propicia à propagação de fogos.