Pai salva criança de morrer afogada na Trofa

O pai de uma criança de 2 anos conseguiu salvá-la de morrer afogada, na tarde deste domingo, na freguesia de Guidões, na Trofa.

A criança terá aproveitado uma distração dos pais para ir para junto da piscina da habitação onde reside. Acabou por cair no interior e só terá sido retirada pelo pai cerca de 2 minutos depois, já inconsciente.

A reanimação foi feita com sucesso por parte do progenitor e, momentos depois, assistida pelos bombeiros da Trofa e VMER da unidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

De acordo com o Correio da Manhã, a vítima, que não corre risco de vida, terá sido transportada para a pediatria do hospital de S.João do Porto.