Pai Natal recebe prendas na Cabana Solidária

Até ao dia 24 de dezembro, quem recebe as prendas, em Vila Nova de Famalicão, é o Pai Natal. Instalado na sua Cabana Solidária, montada na Praça 9 de Abril, o Pai Natal prepara-se para receber diariamente a visita de diversas instituições do concelho, escolas, crianças e cidadãos anónimos que vêm carregados de presentes. O cenário parece contraditório, mas o objetivo é nobre.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal, através do pelouro da Família, e desafia os famalicenses a doarem géneros alimentares e de higiene, que depois serão distribuídos pelas famílias carenciadas do concelho, através da Loja Social de Famalicão. Todos os dias há grande animação proporcionada pelo Pai Natal e pelos duendes, mas também pelas instituições que visitam o espaço.

O Pai Natal chegou, este domingo, à cidade famalicense rodeado por uma atmosfera de magia, cor e fantasia. Muitos milhares de pessoas saíram à rua e acompanharam o desfile do Pai Natal que percorreu algumas das principais artérias da cidade.

Contagiado por este ambiente de alegria e fantasia, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, deu as boas-vindas ao Pai Natal e mostrou-se “muito satisfeito por ver a participação e envolvimento de tantos famalicenses nesta ação”.

Por outro lado, o autarca salientou que o objetivo da Cabana Solidária é “intensificar o ambiente natalício no centro da cidade, puxando pelo espírito solidário dos famalicenses”.

A Cabana Solidária está aberta todos os dias até 24 de dezembro, entre as 10h00 e as 12h30, as 14h30 e as 18h00.