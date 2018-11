Pai Natal chega a Famalicão neste domingo

A cidade já está iluminada e a magia da época natalícia já invadiu as ruas e as praças. A árvore brilha na Praça D. Maria II e o espetáculo multimédia atrai as pessoas ao centro. Nos carroceis ecoam as gargalhadas das crianças e por toda a cidade há vida e fantasia.

Este domingo, a festa fica completa com a chegada do Pai Natal e a abertura da Cabana Solidária na Praça 9 de Abril. O desfile do Pai Natal sai dos Paços do Concelho, pelas 15h00, seguindo pela Rua Manuel Pinto de Sousa, Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António e Praça 9 de Abril. O cortejo segue com muita animação, cor e alegria.

O Pai Natal ficará instalado na Cabana Solidária até 24 de dezembro a receber presentes para depois distribuir pelas crianças carenciadas do concelho.

Refira-se que a campanha de Natal de Famalicão 2018, que se prolonga até 6 de janeiro, é promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão (ACIF) sob o lema “Famalicão tem um presente para si!”.