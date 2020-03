Na sequência da evolução do vírus COVID 19 e, atendendo às orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) e ao Plano de Contingência Municipal, a PARQF, em colaboração com a Câmara Municipal, suspende, a partir desta quarta-feira, o pagamento de estacionamento na via pública.

De acordo com a empresa, «esta suspensão permitirá que os utentes não tenham contacto directo com os equipamentos, que na sua manipulação podem contribuir para a disseminação do vírus».