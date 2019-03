Pafil investe 2 milhões em Famalicão

A Pafil, atualmente com instalações em Viatodos, está a ultimar um investimento de 2 milhões de euros numa nova fábrica, no Louro, para onde se vai mudar até ao final do ano. Esta mudança, que é motivada pela necessidade de mais espaço para responder à diversidade de encomendas, é apoiada pela Câmara Municipal ao abrigo do Regulamento de Projetos de Investimento de Interesse Municipal – Made 2IN. As novas instalações, com 4 500m2, na freguesia do Louro, vão permitir à empresa resolver um problema de espaço que surgiu com a compra de novas máquinas. A nova fábrica ainda está em construção, mas espera-se que esteja concluída nos próximos meses.

A celebrar 30 anos, a Pafil, especializada em vestuário técnico e desportivo, tem crescido com base quase exclusivamente nas exportações. «Com destino a Portugal apenas temos uma pequena produção de casacos para bombeiros, de resto podemos dizer que 98 ou 99% do nosso trabalho é para exportação, direta ou indiretamente», afirma o administrador Rui Pereira, em declarações ao Jornal T.

Entre os clientes da Pafil, encontram-se marcas como a BMW, para a qual produz coletes com sistemas eletrónicos integrados, ou a Satisfy, marca francesa de vestuário de luxo para running.