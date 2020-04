Padre Domingos Machado desafia paroquianos a viverem a Páscoa

Os cristãos estão impossibilitados de celebrar a Páscoa como estavam habituados, mas os sacerdotes estão a colocar novos desafios para que a data não passe sem ser assinalada.

Um desses sacerdotes é o padre Domingos Machado, que tem a seu cargo espiritual as freguesias de Requião, Gavião, e Cruz. Nas redes sociais, desafiou os paroquianos a colocarem uma cruz em suas casas, em local visível, que tanto pode ser o portão como a varanda. No Domingo de Páscoa essa cruz deve ser enfeitada com flores; se não tiver acesso a flores pode colocar tecido. Durante a Semana Santa pano roxo, no dia de Páscoa um pano branco.

Porque não há reuniões de família e amigos, quem quiser pode partilhar fotografias das cruzes através das redes sociais.