O jogo relativo à 8.ª jornada da Liga NOS, entre o Paços de Ferreira e o FC Famalicão foi reagendado.

A partida, que terá lugar no Estádio Capital do Móvel, inicialmente marcada para as 15h30 do dia 28 de novembro, foi antecipada para as 19 horas do dia 27 de novembro.