A Associação do Voluntariado Hospitalar e o Movimento Vencer e Viver dedicam, como habitualmente, o mês de outubro à sensibilização e prevenção do cancro da mama. O Outubro Rosa, assim se designa, começa já no próximo sábado, dia 5, com uma caminhada, a partir das 10 horas, do hospital em direção ao Parque da Devesa.

A inscrição custa 3 euros, com oferta de t-shirt e água. Mais para o final do mês, 25 de outubro, realiza-se um jantar, no Centro Pastoral de Santo Adrião, com inscrição de 25 euros

Para participar nestas duas ações de sensibilização e angariação de fundos deve fazer a inscrição pelo 913 544 900 (Ilídia), 911 141 498 (Conceição) ou pelo [email protected]

O Outubro Rosa tem o apoio do Centro Hospitalar do Médio Ave, Município de Vila Nova de Famalicão, Arquidiocese de Braga (Arciprestado de Famalicão) e Parque da Devesa.