Uma jovem de 24 anos ficou com ferimentos considerados graves, na sequência de um acidente de viação registado ao final da tarde deste domingo, Avenida Jorge Reis, estrada nacional 206 – que liga Famalicão à Póvoa de Varzim – na freguesia de Outiz.

A colisão, entre uma mota e um carro, deu-se por volta das 18h20 nas proximidades da antiga linha de comboio, atual ciclovia.

A vítima, em estado grave, era a condutora da mota envolvida no sinistro, foi transportada de urgência para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicão e Bombeiros Voluntários Famalicenses.

A GNR tomou conta da ocorrência.