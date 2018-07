Outiz: Acidente faz 4 feridos e corta trânsito na EN206

Uma colisão entre dois carros, ocorrida às 09h50 desta segunda-feira na freguesia de Outiz, provocou o corte total do trânsito na Estrada Nacional 206 que liga Vila Nova de Famalicão à Póvoa de Varzim.

No local a prestar socorro às vitimas estão os Bombeiros Voluntários de Famalicão acompanhados pela VMER do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Deste acidente há registo de pelo menos 4 feridos, um deles terá ficado encarcerado. Todos acabaram transportados para o hospital de Famalicão.