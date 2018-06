Ouro, Prata e Bronze para CCDR no Nacional de Juvenis

Pedro Matos, atleta do Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão, apresentou-se a um excelente nível no decorrer dos Campeonatos Nacionais de Juvenis que se realizaram em Vagos, nos dias 23 e 24 de junho, conquistando um total de 3 medalhas, nas 3 provas que realizou.

Na prova de 110 metros barreiras sagrou-se Campeão Nacional, com o tempo de 14.64 segundos, marca que constitui novo recorde regional e que fica a apenas 36 centésimos da marca de qualificação para participar nos Campeonatos da Europa de Juvenis.

Já na prova plana de 100 metros, alcançou um excelente 3º lugar no pódio, com o tempo de 10,94 segundos (com o vento a + 2.4 m/s) e deixando excelentes indicações para evolução nesta disciplina.

Maria João Barbosa, atleta que no dia 20 de junho, no decorrer do Meeting de São João tinha realizado o tempo de 12.13 segundos, alcançando a marca de qualificação para os Campeonatos da Europa de Juvenis, exibiu-se também a um excelente nível, sagrando-se Vice-Campeã Nacional, com o registo de 12.18 segundos, a sua segunda melhor marca pessoal. Na prova de 200 metros, melhorou o seu recorde pessoal para 25.89 segundos e foi 5ª classificada.

Também os atletas Pedro Rodrigues, Pedro Matos, Francisco Costa e Gabriel Maia sagraram-se Vice-Campeões Nacionais, na estafeta de 4×100 metros, com o tempo de 44.65 segundos, tendo apenas sido batidos pela equipa do SL Benfica. Referência para o facto deste quarteto ser constituído por 3 atletas do escalão de iniciados, facto que valoriza ainda mais o excelente resultado alcançado.

Com o 4º lugar da geral classificaram-se os atletas: Alessandra Silva, iniciada, na prova de triplo salto, com 11.19 metros e José Moreira, juvenil, na prova de 2000 metros obstáculos, com 6.13.95, também neste caso, novo recorde pessoal. Nos 800 metros, Márcio Barreiras teve uma boa prestação com o registo de 2.02. 88 segundos. A estafeta Medley, com os atletas Francisco Costa, Rúben Reis, Pedro Rodrigues e Gabriel Maia, alcançou o tempo de 2.12.95 segundos.

O CCDR participou neste Campeonatos Nacionais de Juvenis com 9 atletas, sendo 5, ainda do escalão de iniciados e 4 do escalão de juvenis. As excelentes prestações alcançadas, quer neste Campeonato Nacional, quer nas competições que se vem registando ao longo da época evidenciam a excelência do trabalho efetuado com os jovens do concelho de Vila Nova de Famalicão