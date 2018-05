Os Verdes exigem a urgente reabilitação da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado

Os Verdes entregaram na Assembleia da República um Projeto de Resolução onde recomendam ao Governo que desenvolva as medidas necessárias para a urgente reabilitação da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane, Famalicão, indispensáveis à concretização do direito à educação e como forma de proporcionar condições dignificantes a toda a comunidade escolar que a frequenta e publique, no prazo de três meses o plano de intervenção desta escola, com compromissos claros quanto ao prazo máximo para a execução das intervenções necessárias.

Existem problemas vários de infiltrações nos edifícios onde decorrem as aulas e também no pavilhão desportivo. Tem problemas acústicos e como em quase todos os casos de escolas com mais de 30 anos sem qualquer requalificação de fundo, também na Escola Secundária Benjamim Salgado as salas de aula têm problemas térmicos, com salas frias no Inverno e muito quentes no Verão e que naturalmente limitam ou condicionam o sucesso escolar dos alunos que não se sentem confortáveis nestes espaços.

Os Verdes consideram que a Escola Secundária Padre Benjamim Salgado deve ser alvo de obras urgentes de reabilitação e modernização dos edifícios, indispensáveis à concretização do direito à educação como forma de proporcionar condições dignificantes a toda a comunidade escolar.