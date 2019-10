Na noite do dia 12 de outubro, a partir das 22 horas, a Fértil Cultural, companhia com sede em Gondifelos, apresenta, no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, o seu espectáculo “Os Velhos Não Vão de Férias”.

A peça entrará em itinerância logo após a estreia, continuando em cena no ano de 2020.

A nova produção de teatro da Fértil, o segundo episódio da trilogia escrita e encenada pelo diretor, Rui Alves Leitão, é uma reflexão antropológica sobre este novo lugar que é a terceira idade. «Se em tempos ser sexagenário era um posto de repouso, hoje há o conflito de funções. São hoje estas pessoas sexagenárias que acabam por ainda estar a trabalhar, apoiar os seus filhos e netos e assegurar apoio social aos seus pais ou outros idosos», escreve a associação cultural.

A peça de teatro passa-se num aeroporto onde três amigas sexagenárias se preparam para fazer uma viagem até Tenerife, até que uma delas se vê aflita com a quantidade de coisas que deixa por fazer para poder viajar. Neste ponto, criam uma série de discussões pondo-se em causa a características dominantes de cada uma delas.