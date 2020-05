Os novos desafios da mobilidade nas “Segundas na Sede”

“A mobilidade no século XXI: novos desafios”, segundo o arquiteto Nuno Oliveira Montalto, é o tema da próxima sessão das “Segundas na Sede” marcada para o dia 25 de maio, às 21 horas, com transmissão em direto a partir da página de Facebook do PSD de Vila Nova de Famalicão.

A organização deste novo debate está a cargo dos Autarcas Social-Democratas de Famalicão. A participação na conversa, através do Zoom, carece de inscrição prévia. Para isso, os interessados devem efetuar o pedido pelo envio de uma mensagem privada para a página de Facebook do PSD de Famalicão.

Nuno Oliveira Montalto é licenciado em Arquitectura pela ESAP – Escola Superior Artística do Porto e mestre em “Reabilitação Arquitetónica”, pela Universidade da Corunha, instituição onde também concluiu o Doutoramento em “Patologia e Restauro Arquitetónico”.