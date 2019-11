Os melhores da dança, do cinema e do desporto

Famalicão Dança AMCO e a gala final de entrega dos prémios do Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão são dois momentos que marcam, este fim de semana, a atividade desportiva e cultural do concelho. Logo a seguir, na noite de segunda-feira, há a Gala do Desporto.

Três momentos que dão visibilidade e notoriedade a Vila Nova de Famalicão no plano nacional e internacional.

O Famalicão Dança 2019 AMCO vai receber, pela primeira vez, o Campeonato Nacional de sub-21 Latinas, a 7.ª prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva e o Campeonato do Mundo de Profissionais 10 Danças. Tudo durante este sábado, no Pavilhão Municipal, sendo que o grande espetáculo decorre a partir das 21 horas.

O Festival de Cinema Jovem tem como palco o auditório do Centro de Estudos Camilianos, em Seide S. Miguel, a partir das 21h30, também deste sábado. Para além da entrega dos vários prémios (o principal é o Grande Prémio Joaquim de Almeida, no valor de 2500 euros) será homenageada a atriz Beatriz Batarda.

A Gala do Desporto decorre na noite de segunda-feira, a partir das 21 horas, no Pavilhão Municipal. O mérito e os resultados desportivos serão distinguidos durante a sessão. Há oito troféus para “Famalicenses D´Ouro” e serão reconhecidos todos os atletas com títulos nacionais e internacionais.