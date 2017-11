OS CAMPEÕES FAMALICENSES

A II Gala do Desporto de Famalicão distinguiu, este domingo, os desportistas famalicenses. O Pavilhão Municipal encheu para aplaudir os cerca de 150 atletas e equipas que na última época se destacaram nas mais diversas modalidades e competições. Alexandre Carvalho, fundador e presidente da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu, recebeu das mãos do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, o “Prémio Excelência” por uma vida dedicada às Artes Marciais.

Galardoados com o trofeú “Famalicense D’ Ouro” foram ainda o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, na categoria “Associação/Clube Desportivo do Ano”; Nuno Teixeira, da Associação de Voleibol de Braga/Federação Portuguesa de Voleibol, na categoria “Árbitro do Ano”; Alexandra Sarmento, do Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão/Ass. de Boccia Luís Silva, na categoria “Treinador do Ano” e Manuel António Gouveia Ferreira, do Famalicense Atlético Clube, na categoria “Dirigente do Ano”.

Adriana Gonçalves, do Famalicense Atlético Clube, e João Dinis, do Clube de Ciclismo da Bairrada, venceram nas categorias de “Atleta Revelação do Ano”, feminino e masculino, respetivamente. O público elegeu ainda o “Famalicão Dança 2016”, prova organizada pela Gindança, como o “Evento Desportivo do Ano”.