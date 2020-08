Organização esclarece que despiste no Rali do Alto Tâmega fez três feridos ligeiros

O despiste do piloto britânico Ruairi Bell no Rali Alto Tâmega provocou três feridos ligeiros, após os relatos iniciais por parte da GNR à Lusa terem apontado para um ferido grave.

“Desloquei-me logo ao hospital de Chaves para verificar a situação. O bombeiro que apresentava maiores cuidados não passa de um ferido ligeiro com algumas escoriações e deve ter alguma fratura, mas felizmente está tudo bem e não foi necessária transferência para outra unidade hospitalar”, referiu Nuno Loureiro, presidente do Clube Aventura do Minho (CAMI).