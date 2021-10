Orfeão Famalicense regressa ao trabalho após ano e meio de confinamento

Confinado há cerca de um ano e meio, devido à pandemia, o Orfeão Famalicense está de volta aos ensaios presenciais, bem como às atuações. Apesar de todas as dificuldades por que a sociedade em geral passou, o Orfeão Famalicense não deixou de realizar os seus “encontros” semanais, logo ao fim do primeiro confinamento, fazendo os seus ensaios através dos canais digitais disponíveis, de forma a manter o grupo ativo e unido, o que se deve, em grande parte, à dedicação do maestro e professor Fernando Dantas Moreira.

Desde o mês de setembro, o grupo voltou aos ensaios presenciais, no estrito cumprimento de todas as regras da Direção-Geral da Saúde, para que todos os seus elementos estejam em segurança.

As atuações recomeçam já no próximo sábado, dia 23, na Igreja paroquial de Gavião, com a solenização de um ato litúrgico, mas outros eventos estão já em agenda.

Entretanto, os dirigentes da instituição deixam o convite aos homens (porque se trata de um coro masculino) que gostem de cantar, para contactarem os números 965356639 ou 919296994, e virem mostrar os seus dotes.