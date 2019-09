Mobilidade Urbana e Inteligência Artificial na Logística e Energia é o tema da conferência que a Delegação Distrital de Braga da Ordem dos Engenheiros promove na próxima quarta-feira, 18 de setembro, em Vila Nova de Famalicão.

A iniciativa conta com o apoio da autarquia famalicense e decorrerá a partir das 14h30, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide S. Miguel.

A sessão de abertura estará a cargo do Delegado Distrital Adjunto de Braga da Ordem dos Engenheiros, Leonel da Cunha e Silva, do Presidente do Conselho Diretivo da Região Norte da Ordem dos Engenheiros, Joaquim Poças Martins e do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

O programa prosseguirá com a intervenção do Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, e com a apresentação dos projetos Famalicão Ciclável, Via Ciclo-Pedonal à Póvoa de Varzim e do projeto do Terminal Rodoferroviário de Famalicão, este último apresentado pelo presidente do Conselho de Administração da Medway, Carlos Vasconcelos.

A inteligência artificial na mobilidade e transportes é o tema da intervenção do docente da Universidade do Minho Paulo Cortez. O coordenador do Colégio Eletrotécnica da Região Norte, Ribeiro Fernandes, abordará as questões da eficiência energética e a docente Clara Gouveia, as questões das redes de energia inteligentes e do desenvolvimento das comunidades energéticas para consumo.

A sessão de encerramento está marcada para as 18h20, pelo Delegado Distrital de Braga da Ordem dos Engenheiros, António Carlos Rodrigues.