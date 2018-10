Ordem dos Contabilistas confirma eficiência financeira do Município

Segundo o Anuário da Ordem dos Contabilistas, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está no top 20 das autarquias portuguesas de maior dimensão com melhor eficiência financeira.

O município famalicense ocupa a 16.ª posição entre os municípios com mais de 100 mil habitantes.

O Anuário é elaborado pela IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Tribunal de Contas, Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade e Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho.

Para chegar a estas conclusões, os investigadores avaliaram as dívidas a terceiros por habitante, a liquidez, o resultado operacional, o peso dos custos com pessoal, o investimento pago, a diminuição das dívidas, o grau de execução da receita líquida e o prazo médio de pagamentos aos fornecedores.

Vila Nova de Famalicão sobressai na diminuição constante da dívida ao longo dos últimos anos, o posicionamento como um dos municípios com maior investimento pago na última década e o volume das receitas cobradas através de uma política fiscal estável.

Ao nível dos impostos, Vila Nova de Famalicão, apesar de manter inalteráveis as taxas desde 2013, consegue um aumento de IMI e de IMT, o que significa que há mais habitantes em Famalicão e simultaneamente mais dinamismo económico.

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses está disponível para consulta e download em www.occ.pt/pt/a-ordem/publicacoes/anuario-financeiro-dos-municipios-portugueses.