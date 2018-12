Ordem dos Advogados distingue Macedo Varela

Macedo Varela vai ser distinguido com o Prémio Bastonário Ângelo d`Almeida Ribeiro, que será entregue na sessão comemorativa do 70.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia 11 de dezembro, pelas 18 horas, no salão nobre do edifício sede da Ordem dos Advogados, em Lisboa.

Esta foi uma decisão tomada pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, tendo em conta o percurso de Macedo Varela enquanto advogado e defensor de causas já desde o tempo do Estado Novo.

Recorde-se que a Delegação de Vila Nova de Famalicão da Ordem dos Advogados também prestou homenagem a Macedo Varela, no dia 3 de novembro 2017.