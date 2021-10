Orçamento de Estado 2022: Governo transfere 26 milhões de euros para Famalicão

Segundo a proposta do Orçamento de Estado para 2022, tornada pública nesta terça-feira, o governo prepara-se para transferir 26 milhões de euros para o município de Vila Nova de Famalicão.

O relatório que acompanha a proposta salienta que em 2022 “as transferências do Orçamento do Estado para a Administração Local, nomeadamente as que decorrem da Lei das Finanças Locais, apresentam uma redução de 1,9%”, o que é explicado pela “menor receita fiscal arrecadada em 2020, afetada pelos efeitos da pandemia na atividade económica”.