Operação “Viajar sem pressas” da GNR fiscaliza velocidade na estrada a partir de hoje

Em comunicado, a GNR informa que o objetivo é promover comportamentos mais seguros por parte dos condutores e diminuir a sinistralidade rodoviária grave, bem como aumentar o sentimento de segurança dos utentes da via.

De acordo com a GNR, o “excesso de velocidade continua a constituir uma das principais causas da sinistralidade rodoviária grave, seja pela diminuição do tempo de reação do condutor para fazer face a um imprevisto, ou pelo agravamento das suas consequências, em resultado da maior violência do embate”.

Dados da GNR indicam que cerca de 72% dos acidentes ocorreram em colisões, 23% por despiste e 5% por atropelamento.

Embora a sinistralidade tenha ocorrido em maior número dentro das localidades (em sensivelmente 52% dos acidentes), foi fora das localidades que se registaram os acidentes de maior gravidade, alerta a guarda.

“Importa salientar que quando a velocidade duplica, a distância de travagem quadruplica, e em caso de acidente, a probabilidade de resultarem vítimas mortais ou feridos graves aumenta 8 a 16 vezes”, destaca a GNR.