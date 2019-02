Operação Peter Pan: Como se organizavam os detidos e como atuavam

Cerca de uma centena de agentes da PSP estiveram envolvidos na operação “Peter Pan” que terminou esta segunda-feira com a detenção de 9 pessoas em Vila Nova de Famalicão.

Sabe-se agora que os detidos são quase todos familiares uns dos outros, sem ocupação profissional conhecida, e com idades entre os 15 e os 48 anos.

O nome dado a esta operação está relacionado com a forma como o grupo se organizava para atuar. O elemento mais velho, de 48 anos, era o chefe do grupo, tinha como função orientar os restantes e ajudar na logística do transporte do material furtado.

O alvo preferencial deste grupo eram as lojas, casas e garagens sem alarme. Os assaltos eram concretizados quase sempre depois de arrombarem as portas com recurso a material para o feito.

Elementos como as imagens das câmaras de vigilância das lojas foram essenciais para o sucesso desta operação.

Os detidos vão ser ouvidos nas próximas horas no tribunal de Famalicão.