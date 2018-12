Operação “Natal Tranquilo”: 190 acidentes no domingo com 5 vítimas mortais

A operação “Natal Tranquilo” registou no terceiro dia, domingo, 190 acidentes na estrada, que resultaram em cinco mortos e três feridos graves, elevando para 12 as vítimas mortais desde o início da operação, disse fonte da GNR à Lusa.

Desde as 21:00 de sexta-feira, a operação da GNR registou 830 acidentes que resultaram em 12 mortos e 21 feridos.

No domingo, segundo os dados provisórios da GNR, os acidentes rodoviários mortais tiveram lugar nos concelhos de Trofa, Rio Maior, Ovar, Almodôvar e Arcozelo (Ponte de Lima).

A GNR tem em curso desde as 21:00 de sexta-feira e até quarta-feira a Operação “Natal Tranquilo”, que prevê o reforço do patrulhamento e da fiscalização nas vias com maior tráfego nesta altura do ano no país.