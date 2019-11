A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão foi um dos municípios auscultados pela Polícia Judiciária, no âmbito da Operação Éter que tem a ver com ajustes diretos na instalação de lojas interativas de turismo. Da diligência no Município famalicense não resultaram arguidos.

No distrito, a PJ ouviu todos os municípios que com a Turismo do Porto e Norte de Portugal celebraram protocolos para a instalação de lojas interativas de turismo. Segundo o MP, a investigação ainda não está concluída, sendo necessário proceder à recolha de mais elementos de prova, quer documental, quer testemunhal.

Na origem desta investigação estão os ajustes diretos que cerca de 60 câmaras municipais fizeram nas empreitadas das lojas interativas de turismo, alegadamente sem respeitarem as regras da contratação pública.

Recorde-se que no passado dia 25 de outubro, o Ministério Público (MP) deduziu acusação contra 29 arguidos (21 pessoas individuais e oito entidades coletivas), incluindo o ex-presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, que se encontra em prisão preventiva desde 18 de outubro do ano passado.