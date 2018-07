Operação de salvamento na Tailândia: autoridades confirmam resgate de quatro rapazes

Segundo informação divulgada pelo governador de Chiang Rai e responsável da equipa de salvamento em conferência de imprensa realizada há minutos na Tailândia, todos os rapazes resgatados de Tham Luang usaram uma máscara para fazer o percurso que os conduziu para fora da gruta e foram sempre apoiados pelos mergulhadores. O primeiro rapaz saiu da gruta por volta 11h4o (hora portuguesa) e o segundo 10 minutos depois. O terceiro e quarto rapazes juntaram-se duas horas depois. Não foram confirmados os resgates de mais dois rapazes que têm sido avançados pela imprensa. As autoridades mostram-se felizes com os resultados desta primeira etapa e revelaram que vão ainda fazer hoje reunião de ponto de situação.Participaram 90 elementos nas operações de salvamento, 50 são estrangeiros, nomeadamente os mergulhadores (10 em 18).

Segundo o mesmo responsável, a próxima operação de resgate irá ter início dentro de 10 a 12 horas.

A poucos minutos de uma conferência de imprensa, as informações disponíveis apontavam para que tivessem sido resgatados um total de seis rapazes, ainda que apenas quatro estivessem confirmados oficialmente. As informações disponíveis apontam que três dos rapazes resgatados já estejam no hospital de Chiang Rai, mas não é completamente claro qual o estado de saúde de cada um.

Um correspondente da BBC em trabalho no local, Nick Beake, partilhou um vídeo que mostra um helicóptero a chegar ao hospital de Chiang Rai, depois de duas ambulâncias já terem também chegado ao local.