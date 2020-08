Operação contra corridas ilegais: PSP de Braga multa mais de 30 automobilistas e fiscaliza 1261 viaturas

A PSP de Braga realizou, entre as 22h00 desta sexta-feira e as 2h00 deste sábado, uma operação de fiscalização rodoviária de combate às corridas ilegais em Braga. A Polícia também fiscalizou os estabelecimentos para o cumprimento das regras impostas pelo Conselho de Ministros em vários locais da cidade.

Nesta operação foram fiscalizados 52 carros, tendo sido levantados 33 autos por contraordenação, onde se destacam 1 multado por alteração de características e 27 por condução em excesso de velocidade (das 1.261 viaturas controladas).

Foram testados 51 condutores; multadas 9 pessoas por consumo de bebidas alcoólicas na via pública; 2 multados por não usarem máscara no interior de estabelecimento; 1 multado por não cumprimento de horário; e 2 multados por infrações relacionadas com o tabaco.

A PSP de Braga relembra que manterá, como parte integrante da sua cultura e da sua postura quotidiana, “uma atenta vigilância e uma proximidade com os cidadãos, potenciando o reforço do sentimento de segurança e do comportamento responsável por parte de todos os que utilizam a rede viária urbana, sejam condutores, passageiros ou peões”.