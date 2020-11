Operação Chave Mestra: PJ faz buscas domiciliárias em Famalicão

Vila Nova de Famalicão está no mapa da operação “Chave Mestra”, levada a cabo pela Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária depois de surgirem suspeitas de fraude envolvendo fundos europeus.

Em causa estão os crimes de fraude na obtenção de subsídio e fraude fiscal, em matéria de fundos europeus, envolvendo 21 projetos de incentivo, no âmbito do Quadro Comunitário, do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) e do MODCOM (Modernização do Comércio), em montante superior a 2.500.000 euros