Open de Verão do Ténis Clube de Famalicão com 64 tenistas

Bruno Ouvidor, do Mais Ténis, venceu o Open de Verão Ténis Clube de Famalicão (TCF 2021) frente a João Guerra, do Clube de Ténis do Porto, por um duplo 6-2. Em pares, João Guerra que fez dupla com Guilherme Silva venceu o par Bruno Ouvidor e João Ramos, em dois sets 6-2 e 6-2.

O Open Verão TCF 2021 decorreu, na passada semana, no novo Complexo de Ténis de Famalicão e reuniu um quadro de 64 jogadores, oito dos quais do clube famalicense. Este torneio, de categoria livre, teve para além de um elevado números de atletas a participação de um jogador do top dez e um dois do top vinte.

Jorge Sousa, do TCF, atingiu os quartos de final frente ao vencedor do torneio. Em pares, Jorge Sousa e José Oliveira chegaram à meia final perdendo para João Guerra/Guilherme Silva, vencedores do quadro de pares, respetivamente quarto e décimo sétimo do ranking nacional, pelos parciais de 7-6(4) e 7-5.